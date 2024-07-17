20 июля временно закроют движение транспорта в районе спорткомплекса «Лужники»

Так, с 08:00 до окончания мероприятия перекроют съезд с улицы Хамовнический Вал на улицу Доватора. С 20:00 до завершения концерта будут закрыты участки улиц Савельева, Доватора, 10-летия Октября, 3-й Фрунзенской, Ефремова, Трубецкой. Кроме того, в это время нельзя будет проехать в Проектируемом проезде № 2309 от Усачевой улицы до улицы Доватора.