Ричмонд
+31°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

20 июля временно закроют движение транспорта в районе спорткомплекса «Лужники»

Это связано с проведением концерта.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Так, с 08:00 до окончания мероприятия перекроют съезд с улицы Хамовнический Вал на улицу Доватора. С 20:00 до завершения концерта будут закрыты участки улиц Савельева, Доватора, 10-летия Октября, 3-й Фрунзенской, Ефремова, Трубецкой. Кроме того, в это время нельзя будет проехать в Проектируемом проезде № 2309 от Усачевой улицы до улицы Доватора.

20 июля с 00:01 до окончания мероприятия на этих участках будет запрещена парковка.

Водителей просят быть внимательными и строить маршрут заранее с учетом временных ограничений.

Вся подробная информация — на официальном сайте Центра организации дорожного движения.