Грозы, ливни и до +36°С ожидаются в Беларуси в среду

По прогнозам синоптиков, сегодня установится переменная облачность. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, днем по востоку республики прогремят грозы, местами возможны сильные ливни. Ветер южный с переходом на западный 4−9 м/с, местами прогнозируется усиление ветра до 15−20 м/с.
Дневная температура воздуха составит +25…+36°С.
В МЧС в свою очередь предупреждают, что жара может нарушить электроснабжение и стать причиной возникновения природных пожаров, а также возгораний в жилых и производственных зданиях. Также при высоких значениях температуры воздуха повышается количество случаев гибели людей на воде при купании и вероятности тепловых ударов.
Сильные ливни могут значительно снизить видимость и затруднить движение транспорта, а также увеличить количество ДТП и привести к подтоплению отдельных построек, автодорог местного значения.
Среди факторов опасности порывистого ветра — повреждение слабо укрепленных конструкций, кровель зданий, сооружений, падение деревьев.
Прогноз погоды по регионам
В Минске в среду будет переменная облачность и возможен кратковременный дождь. Утром в белорусской столице ожидается гроза, местами по городу пройдут сильные ливни. В дневные часы температура воздуха достигнет +28…+30°C. Ветер западный 4−9 м/с.
В Бресте, Витебске и Гродно будут схожие погодные условия: переменная облачность, в Бресте и Гродно без существенных осадков, в Витебске — кратковременный дождь, гроза с сильными ливнями и порывами ветра до 15−20 м/с.
В Могилеве сегодня установится более жаркая погода — термометры покажут +31…+33°C. В областном центре в среду также прогнозируется переменная облачность, пройдет кратковременный дождь и прогремит гроза, при которой порывы ветра будут достигать 14 м/с. Ветер западный 4−9 м/с.
Самое высокое значение температуры воздуха ожидается сегодня в Гомеле, где воздух прогреется до +33…+35°C. В городе над Сожем также будет переменная облачность, пройдет кратковременный дождь (вероятность осадков 70−80%), возможна гроза с порывами ветра до 14 м/с. Ветер также западный 4−9 м/с.