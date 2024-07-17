Грозы, ливни и до +36°С ожидаются в Беларуси в среду

В МЧС в свою очередь предупреждают, что жара может нарушить электроснабжение и стать причиной возникновения природных пожаров, а также возгораний в жилых и производственных зданиях. Также при высоких значениях температуры воздуха повышается количество случаев гибели людей на воде при купании и вероятности тепловых ударов.