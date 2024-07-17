Старое здание аэровокзала в Казани обустроят под офисы и ресторан

Из-за кратного роста пассажиропотока возникла необходимость расширения площадки, однако существующее здание уже было окружено городской застройкой. Тогда было принято решение о строительстве воздушной гавани в 26 километрах от города — в Лаишевском районе. После ее открытия существующий аэровокзал переименовали в «Казань-2». Окончательно принимать пассажиров здесь прекратили в начале 2000-х годов.