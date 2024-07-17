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Два мальчика пострадали в ДТП с питбайком и велосипедом в Братске

Оба ребенка сейчас находятся в больнице.
Источник: прокуратура Иркутской области

Авария с участием двух несовершеннолетних мальчиков произошла 16 июля в Братском районе. По предварительной информации, около девяти часов вечера столкнулись 14-летний подросток на питбайке «KAYO» и шестилетний велосипедист. Сейчас оба мальчика находятся в больнице. Причины аварии и причиненный вред здоровью ещё устанавливаются. Об этом КП-Иркутск сообщили в прокуратуре Иркутской области.

— При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования в сфере безопасности дорожного движения, а также надлежащего исполнения родительских прав и иного законодательства, — сообщают в пресс-службе.

Уже известно, что в отношении дедушки подростка составлен административный протокол. Так как он приобрел и передал технику внуку, не имеющему права управления.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что более одного миллиона писем со штрафами получили водители Иркутской области.