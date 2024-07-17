Два мальчика пострадали в ДТП с питбайком и велосипедом в Братске

Авария с участием двух несовершеннолетних мальчиков произошла 16 июля в Братском районе. По предварительной информации, около девяти часов вечера столкнулись 14-летний подросток на питбайке «KAYO» и шестилетний велосипедист. Сейчас оба мальчика находятся в больнице. Причины аварии и причиненный вред здоровью ещё устанавливаются. Об этом КП-Иркутск сообщили в прокуратуре Иркутской области.