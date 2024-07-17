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Столичным полицейским вручили квартиры

Руководитель столичной полиции генерал-майор Марат Тулебаев в торжественной обстановке вручил ключи от новых квартир полицейским, отличившимся высокими показателями в работе, сообщает ИА El.kz.

Источник: ДВД Астана

При поддержке акимата города Астаны пятерым сотрудникам полиции были вручены ключи в одном из жилых домов столицы.

Глава полиции отметил значительный вклад полицейских в дело обеспечения общественного правопорядка и борьбы с преступностью.

Среди новосёлов — старший участковый инспектор полиции УП района «Сарыарка» Кудайберген Аринов, посвятивший более 19 лет службе в органах внутренних дел.

Также инспектор полка патрульной полиции капитан Султанхан Казангап, который в органах внутренних дел около 17 лет. Вместе с супругой они воспитывают шестерых детей.

Начальник Департамента полиции города Астаны поздравил стражей порядка с долгожданным новосельем и отметил, что каждый сотрудник полиции играет важную роль в обеспечении безопасности и защиты граждан.