Увидимся на «Чернышевской»: обновленную станцию метро открыли в Петербурге

Как выяснил «МК в Питере», благодаря изменению внутренней конфигурации вестибюля и увеличению числа эскалаторов обновленная «Чернышевская» в сутки сможет принимать на 6,5 тысячи пассажиров больше, чем до реконструкции. По предварительным расчетам, в часы пик нагрузка на эту популярную остановку петербургской подземки возрастет: до 16 тысяч человек на вход и порядка 13 тысяч — на выход.