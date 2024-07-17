Увидимся на «Чернышевской»: обновленную станцию метро открыли в Петербурге

Светлый вестибюль, технологичные турникеты, новые витражи и аж четыре эскалатора вместо привычных трех: обновленный холл приятно удивил. А еще — в верхней части станции стало заметно просторнее.
Как выяснил «МК в Питере», благодаря изменению внутренней конфигурации вестибюля и увеличению числа эскалаторов обновленная «Чернышевская» в сутки сможет принимать на 6,5 тысячи пассажиров больше, чем до реконструкции. По предварительным расчетам, в часы пик нагрузка на эту популярную остановку петербургской подземки возрастет: до 16 тысяч человек на вход и порядка 13 тысяч — на выход.
Кстати, проекты узкобалюстрадных эскалаторов, установленных на «Чернышевской», были разработаны «Метростроем Северной Столицы» (МССС). Некоторые узлы подъемников закупались, но сборка и установка осуществлялась силами петербургских метростроителей.
«Сейчас в России не так много компаний, которые производят узкобалюстрадные эскалаторы. Потому нам пришлось разрабатывать оборудование самостоятельно», — рассказал в мае этого года руководитель проекта реконструкции стации «Чернышевская» Алексей Смирнов журналу «Метростроитель».
При обновлении этого объекта петербургской подземки специалистам МССС было очень важно сохранить исторический облик станционного комплекса. Увы, какие-то элементы оказалось невозможным сохранить, но новые конструкции сделали максимально похожими на оригинал. За этим среди прочих ревизоров проследили специалисты комитета по градостроительству и архитектуре.
В начале мая отремонтированную станцию посетил губернатор Александр Беглов. Он похвалил метростроевцев за проект узкобалюстрадных подъемников.
«Я хотел бы отметить, что мы впервые сами произвели эскалаторы, это уже наши, российские, которые сделали здесь, в Санкт-Петербурге. Я очень рад, что мы наладили производство, потому что у нас большая программа по реконструкции станций метрополитена».
Он лично проверил работу подъемников, спустившись на платформу и вернувшись в вестибюль. На финальную отладку всех механизмов дал неделю.
13 июля губернатор Северной столицы лично приехал принять у метростроителей обновленную станцию. Журналистам он объяснил, что перенос открытия был связан с необходимостью проверить работоспособность и безопасность всех систем.
«Система безопасности — это самое главное, — подчеркнул Александр Беглов. — Хочу поблагодарить метростроителей. Все ждали открытия “Чернышевской”: здесь большой пассажиропоток. Уверен, запуск станции — хороший подарок для петербуржцев».
Присутствовавший на открытии «Чернышевской» глава городского комитета по транспорту Валентин Енокаев рассказал, что реконструкция велась на площади 5832,2 кв. м.
В перечень работ вошло:
► обновление наклонного хода и вентиляционного ствола;
► замена трех эскалаторов на четыре;
► ремонт наземного вестибюля (включая замену 11 старых турникетов на 17 новых, а также размещение современных автоматов по продаже и пополнению проездных билетов);
► обновление систем (электро- и водоснабжения, отопления, вентиляции
► обновление внешних фасадов станции и замена входных дверей.
После того как журналисты сделали сотни снимков обновленной станции, а почетные гости осмотрели все детали новых и отреставрированных элементов, «Чернышевскую» открыли для пассажиров. Те, кто не знал о завершении работ, с удивлением взирали из вагонов поездов на ярко освещенную платформу.
Напомним, «Чернышевская» — одна из самых глубоких станций петербургского метрополитена. Она была открыта в 1958 году. До первой в своей истории реконструкции принимала не менее 1,3 млн пассажиров ежемесячно. На реконструкцию станцию закрыли 25 октября 2022 года. Одна из задач, которая стояла перед метростроителями, — увеличить пропускную способность станции. И с ней петербургские специалисты справились.