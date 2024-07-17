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Увидимся на «Чернышевской»: обновленную станцию метро открыли в Петербурге

Журналист «МК в Питере» в числе первых побывал на открывшейся после реконструкции станции метро и узнал, как почти за полтора года работ изменилась «Чернышевская». Светлый вестибюль, технологичные турникеты, новые витражи и аж четыре эскалатора вместо привычных трех: обновленный холл приятно удивил. А еще — в верхней части станции стало заметно просторнее.

Источник: МК.RU Санкт-Петербург

Светлый вестибюль, технологичные турникеты, новые витражи и аж четыре эскалатора вместо привычных трех: обновленный холл приятно удивил. А еще — в верхней части станции стало заметно просторнее.

Как выяснил «МК в Питере», благодаря изменению внутренней конфигурации вестибюля и увеличению числа эскалаторов обновленная «Чернышевская» в сутки сможет принимать на 6,5 тысячи пассажиров больше, чем до реконструкции. По предварительным расчетам, в часы пик нагрузка на эту популярную остановку петербургской подземки возрастет: до 16 тысяч человек на вход и порядка 13 тысяч — на выход.

Кстати, проекты узкобалюстрадных эскалаторов, установленных на «Чернышевской», были разработаны «Метростроем Северной Столицы» (МССС). Некоторые узлы подъемников закупались, но сборка и установка осуществлялась силами петербургских метростроителей.

«Сейчас в России не так много компаний, которые производят узкобалюстрадные эскалаторы. Потому нам пришлось разрабатывать оборудование самостоятельно», — рассказал в мае этого года руководитель проекта реконструкции стации «Чернышевская» Алексей Смирнов журналу «Метростроитель».

При обновлении этого объекта петербургской подземки специалистам МССС было очень важно сохранить исторический облик станционного комплекса. Увы, ­какие-то элементы оказалось невозможным сохранить, но новые конструкции сделали максимально похожими на оригинал. За этим среди прочих ревизоров проследили специалисты комитета по градостроительству и архитектуре.

В начале мая отремонтированную станцию посетил губернатор Александр Беглов. Он похвалил метростроевцев за проект узко­балюстрадных подъемников.

«Я хотел бы отметить, что мы впервые сами произвели эскалаторы, это уже наши, российские, которые сделали здесь, в Санкт-­Петербурге. Я очень рад, что мы наладили производство, потому что у нас большая программа по реконструкции станций метрополитена».

сказал глава региона

Он лично проверил работу подъемников, спустившись на платформу и вернувшись в вестибюль. На финальную отладку всех механизмов дал неделю.

13 июля губернатор Северной столицы лично приехал принять у метростроителей обновленную станцию. Журналистам он объяснил, что перенос открытия был связан с необходимостью проверить работоспособность и безопасность всех систем.

«Система безопасности — это самое главное, — подчеркнул Александр Бег­лов. — Хочу поблагодарить метростроителей. Все ждали открытия “Чернышевской”: здесь большой пассажиропоток. Уверен, запуск станции — хороший подарок для петербуржцев».

Присутствовавший на открытии «Чернышевской» глава городского комитета по транспорту Валентин Енокаев рассказал, что реконструкция велась на площади 5832,2 кв. м.

В перечень работ вошло:

► обновление наклонного хода и вентиляционного ствола;

► замена трех эскалаторов на четыре;

► ремонт наземного вестибюля (включая замену 11 старых турникетов на 17 новых, а также размещение современных автоматов по продаже и пополнению проездных билетов);

► обновление систем (электро- и водоснабжения, отопления, вентиляции и т. д.);

► обновление внешних фасадов станции и замена входных дверей.

После того как журналисты сделали сотни снимков обновленной станции, а почетные гости осмотрели все детали новых и отреставрированных элементов, «Чернышевскую» открыли для пассажиров. Те, кто не знал о завершении работ, с удивлением взирали из вагонов поездов на ярко освещенную платформу.

Напомним, «Чернышевская» — одна из самых глубоких станций петербургского метрополитена. Она была открыта в 1958 году. До первой в своей истории реконструкции принимала не менее 1,3 млн пассажиров ежемесячно. На реконструкцию станцию закрыли 25 октября 2022 года. Одна из задач, которая стояла перед метростроителями, — увеличить пропускную способность станции. И с ней петербургские специалисты справились.

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строительство