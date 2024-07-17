Названы самые редкие имена для детей в Хабаровском крае в 2024 году

Как отметили в ведомстве, с января по июнь в крае появился на свет 5 651 ребёнок. Всего в роддомах было зарегистрировано 2 883 мальчика и 2 748 девочек.
Самыми популярными именами для новорождённых малышей стали Михаил, Артём, Александр и Дмитрий. Малышек чаще всего назвали Софьями, Аннами, Викториями и Евами. Наиболее редкими именами у девочек стали Алла, Лариса, Владислава и Таисия, у мальчиков — Кирилл, Геннадий и Герман.
Некоторые родители давали детям необычные и редко встречающиеся имена. Такими оказались Самая, Летиция, Клим, Афанасий, и Ефрем.