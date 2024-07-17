К казахстанцам обратились по поводу сообщений с номера 1414

«Уважаемые пользователи! Не передавайте сообщения, направленные от 1414 с кодами, третьим лицам, чтобы не стать жертвой мошенников. Злоумышленники могут воспользоваться кодом из сообщения и получить доступ к вашим цифровым данным, что влечет за собой угрозу стать добычей мошенников».