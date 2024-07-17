С двумя бойцами СВО простились в Усть-Илимском районе

В последний путь проводили двух уроженцев Усть-Илимска — Сергея Черношвеца и Антона Саловарова. Мужчины погибли во время выполнения поставленных задач в зоне спецоперации. Об этом в своем тг-канале сообщила мэр города Анна Щекина.
— Выражаю самые искренние и глубокие соболезнования семьям погибших бойцов от всех жителей Усть-Илимска, от губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, — написала Щекина в соцсетях.
В свое время мужчины приняли важное решение, отправились на защиту Родины и Отечества. С честью и доблестью они выполняли свой долг, защищая интересы страны.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что более 700 сирот обеспечили жильем с начала 2024 года в Приангарье. Квартиры от государства предоставили в 24 городах и районах Иркутской области.