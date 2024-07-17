С двумя бойцами СВО простились в Усть-Илимском районе

В последний путь проводили двух уроженцев Усть-Илимска — Сергея Черношвеца и Антона Саловарова. Мужчины погибли во время выполнения поставленных задач в зоне спецоперации. Об этом в своем тг-канале сообщила мэр города Анна Щекина.