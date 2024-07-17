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Южноуралец лишился автомобиля за 1,2 млн рублей из-за пьяного вождения

Правоохранительные органы дважды ловили жителя Верхнеуральского района нетрезвым за рулем машины.

Правоохранительные органы дважды ловили жителя Верхнеуральского района нетрезвым за рулем машины.

Мужчину из поселка Межозерный сотрудники Госавтоинспекции остановили в мае 2024 года. У водителя были признали алкогольного опьянения, и его отправили на медосвидетельствование, которое подтвердило предположение инспекторов.

В пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области рассказали, что в процессе разбирательств выяснилось, что задержанный автолюбитель был лишен прав, причем за пьяное вождение. Таким образом, он нарушил правила уже повторно.

В ОМВД России по Верхнеуральскому району возбудили уголовное дело. Материалы уже рассмотрел суд, который отправил местного жителя на 300 часов обязательных работ. Также его снова лишили водительских прав на два года, а автомобиль Škoda Octavia за 1,2 миллиона рублей, на котором его и поймали пьяным, конфисковали.