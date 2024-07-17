Южноуралец лишился автомобиля за 1,2 млн рублей из-за пьяного вождения

Правоохранительные органы дважды ловили жителя Верхнеуральского района нетрезвым за рулем машины.
Мужчину из поселка Межозерный сотрудники Госавтоинспекции остановили в мае 2024 года. У водителя были признали алкогольного опьянения, и его отправили на медосвидетельствование, которое подтвердило предположение инспекторов.
В пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области рассказали, что в процессе разбирательств выяснилось, что задержанный автолюбитель был лишен прав, причем за пьяное вождение. Таким образом, он нарушил правила уже повторно.
В ОМВД России по Верхнеуральскому району возбудили уголовное дело. Материалы уже рассмотрел суд, который отправил местного жителя на 300 часов обязательных работ. Также его снова лишили водительских прав на два года, а автомобиль Škoda Octavia за 1,2 миллиона рублей, на котором его и поймали пьяным, конфисковали.