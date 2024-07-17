Южноуралец лишился автомобиля за 1,2 млн рублей из-за пьяного вождения

В ОМВД России по Верхнеуральскому району возбудили уголовное дело. Материалы уже рассмотрел суд, который отправил местного жителя на 300 часов обязательных работ. Также его снова лишили водительских прав на два года, а автомобиль Škoda Octavia за 1,2 миллиона рублей, на котором его и поймали пьяным, конфисковали.