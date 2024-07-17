В одном районе Ташкента частично останутся без природного газа

По данным «Худудгаз пойтахт», отключение затронет 110 частных домохозяйствах в махалле «Паст Дархан» в Янгихаётского района. Подача топлива будет временно приостановлена с 10:00 до 18:00.
Специалисты будут проводить ремонтные работы.
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Подача природного газа будет приостановлена на восемь часов для жителей некоторых локаций одного из столичных районов, передает корреспондент Podrobno.uz.
По данным «Худудгаз пойтахт», отключение затронет 110 частных домохозяйствах в махалле «Паст Дархан» в Янгихаётского района. Подача топлива будет временно приостановлена с 10:00 до 18:00.
Специалисты будут проводить ремонтные работы.