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В одном районе Ташкента частично останутся без природного газа

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Подача природного газа будет приостановлена на восемь часов для жителей некоторых локаций одного из столичных районов, передает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

По данным «Худудгаз пойтахт», отключение затронет 110 частных домохозяйствах в махалле «Паст Дархан» в Янгихаётского района. Подача топлива будет временно приостановлена с 10:00 до 18:00.

Специалисты будут проводить ремонтные работы.

ЖКХ