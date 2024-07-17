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В Самаре температура воды в Волге превышает +22 градуса

Самарцам рассказали о температуре воды в Волге 17 июля.

Сейчас в Ричмонде: +28° 3 м/с 74% 754 мм рт. ст. +28°
Источник: Комсомольская правда

В Самарской области с наступлением жаркой погоды все больше местных жителей отправляются на отдых у Волги. Рассказываем про температуру воды 17 июля 2024 года.

По данным ФГБУ «Приволжское УГМС», в Самаре температура воды в Волге превышает +22 градуса. При этом в Тольятти отмечается понижение температуры. В начале июля в Автограде температура составляла +25 градусов, а в середине месяца — +22 градуса. У берегов Сызрани температура достигает +23 градусов.

Напомним, в регионе из-за жаркой погоды объявлен желтый уровень опасности. Температура воздуха достигнет +30…+31 градуса. Такая погода сохранится до 19 июля.