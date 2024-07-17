По данным ФГБУ «Приволжское УГМС», в Самаре температура воды в Волге превышает +22 градуса. При этом в Тольятти отмечается понижение температуры. В начале июля в Автограде температура составляла +25 градусов, а в середине месяца — +22 градуса. У берегов Сызрани температура достигает +23 градусов.