Украинские морские безэкипажные катера подорвали Крымский мост год назад

Бухты можно прикрыть таким же барьером, но в открытом море ситуация сложнее. Украина давно не делала даже заявлений об атаках российских кораблей вдали от берегов, а Минобороны РФ не сообщало об успешном их отражении (как и о фактах атаки вообще). Исходя из этого, можно предположить, что российский флот начал действовать более осторожно: не находиться в опасной зоне без нужды и не подставляться под удары.