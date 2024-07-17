Тайна Карениной

А второй вопрос, который я попытался решить в следующей книге — «Подлинная история Константина Левина»: зачем Толстой придумал Левина, прототипом которого стал он сам, и отдал ему половину романа. Многие забывают, что внушительная часть повествования посвящена не Анне Карениной, а Константину Левину. И вот зачем писатель свел два произведения в одном — для меня тоже всегда было загадкой. Но при этом я понимаю, что без левинской части романа не может быть. Он превратился бы в пустую историю о женской измене. В сериале на роль Левина тоже будут пробоваться актеры. Хотя его часть с точки зрения кинематографии не очень выигрышна. Карен Шахназаров вообще убрал ее в своей экранизации — просто отказался от нее за ненадобностью.