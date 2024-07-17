Прокуратура проверит приписанный 8-летней омичке долг в 700 тысяч рублей

Как рассказала в социальных сетях мама девочки, задолженность ребенку приписали после привязки профиля на Госуслугах, которую понадобилось сделать для получения доступа к «Дневник.ру». Вскоре после этого стали приходить уведомления о долге на различные суммы.
"В ходе проверки прокуратура с привлечением коллег из других регионов даст оценку законности действий должностных лиц службы судебных приставов, а также окажет пострадавшей гражданке правовую помощь по восстановлению ее нарушенных прав.
По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", — заявили в омской прокуратуре.
Ситуацию также прокомментировали в службе судебных приставов, отметив, что исполнительных производств в отношении девочки или ее мамы нет.
В региональном ГУФССП также объяснили, что делать в случае обнаружения ошибочного долга. Для этого следует воспользоваться услугой «Подача заявлений и ходатайств в Федеральную службу судебных приставов». В пункте «Кем вы являетесь в исполнительном производстве?» выбрать вариант «На мне числится чужой долг. Я хочу его оспорить». В заявлении необходимо указать номер исполнительного производства и сведения об отсутствии долга, а также загрузить скан документа, который позволит однозначно идентифицировать гражданина.
Проблему также можно решить через интернет-приемную, выбрав тему «Я двойник!».