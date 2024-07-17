Прокуратура проверит приписанный 8-летней омичке долг в 700 тысяч рублей

В региональном ГУФССП также объяснили, что делать в случае обнаружения ошибочного долга. Для этого следует воспользоваться услугой «Подача заявлений и ходатайств в Федеральную службу судебных приставов». В пункте «Кем вы являетесь в исполнительном производстве?» выбрать вариант «На мне числится чужой долг. Я хочу его оспорить». В заявлении необходимо указать номер исполнительного производства и сведения об отсутствии долга, а также загрузить скан документа, который позволит однозначно идентифицировать гражданина.