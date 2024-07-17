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Движение в Металлургическом районе Челябинска будет ограничено до 20 сентября

В Челябинске ограничили проезд по улице Сталеваров.

Источник: Комсомольская правда

В Челябинске ограничили движение по улице Сталеваров из-за ремонта теплотрассы.

Работы будут вести на участке от дома № 26 до дома № 42.

Как сообщили в мэрии, проезд на отрезках улицы будут ограничивать поэтапно. Это продлится до вечера 20 сентября.