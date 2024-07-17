Движение в Металлургическом районе Челябинска будет ограничено до 20 сентября

В Челябинске ограничили движение по улице Сталеваров из-за ремонта теплотрассы.
Работы будут вести на участке от дома № 26 до дома № 42.
Как сообщили в мэрии, проезд на отрезках улицы будут ограничивать поэтапно. Это продлится до вечера 20 сентября.
В Челябинске ограничили проезд по улице Сталеваров.
В Челябинске ограничили движение по улице Сталеваров из-за ремонта теплотрассы.
Работы будут вести на участке от дома № 26 до дома № 42.
Как сообщили в мэрии, проезд на отрезках улицы будут ограничивать поэтапно. Это продлится до вечера 20 сентября.