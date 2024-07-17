Главные новости 17 июля 2024 года

Власти США в последние несколько недель получили разведданные данные о заговоре Ирана с целью покушения на Дональда Трампа, пишет CNN со ссылкой на источники. Кандидата в президенты США предупреждали, что ему нежелательно проводить уличные митинги. Как отмечает телеканал, указаний на связь между Ираном и Томасом Мэтью Круксом, который совершил покушение на Трампа 13 июля, нет.