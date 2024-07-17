Главные новости 17 июля 2024 года

Редакция Новостей Mail.ru представляет дайджест с главными новостями к 17 июля 2024 года.
CNN: Иран планировал покушение на Трампа
Власти США в последние несколько недель получили разведданные данные о заговоре Ирана с целью покушения на Дональда Трампа, пишет CNN со ссылкой на источники. Кандидата в президенты США предупреждали, что ему нежелательно проводить уличные митинги. Как отмечает телеканал, указаний на связь между Ираном и Томасом Мэтью Круксом, который совершил покушение на Трампа 13 июля, нет.
Над Харьковом заметили самолет ВВС Британии
Учебно-пилотажный самолет Grob Prefect T1 британских ВВС замечен над Харьковской областью, сообщает портал Flightradar24.com. В районе 23:00 мск 16 июля он пролетел над территориями ДНР и Запорожской области, далее — над Сумской, Харьковской и Черниговской областями Украины и ушел в сторону Одессы.
МИД РФ: США дали карт-бланш Зеленскому на нанесение ударов по территории России
Вашингтон дал карт-бланш президенту Украины Владимиру Зеленскому на нанесение новых ударов по территории России. Алексей Полищук подчеркнул, что в США «продолжают грезить иллюзиями собственного превосходства» и рассчитывают нанести России «стратегическое поражение», а затем «отсидеться в безопасности за океаном».
Маск объявил о переезде SpaceX в Техас из-за нового закона
Илон Маск объявил о переводе штаб-квартиры компании SpaceX из Калифорнии в Техас из-за нового закона о полномочиях образовательных учреждений в вопросах сексуальной ориентации детей.
Рекрутеры заявили о буме привлечения работников из Африки
В первом полугодии 2024 года российские компании в разы нарастили активность по поиску сотрудников в Африке. Число вакансий в Кении выросло в 39 раз, в Зимбабве — в 15. Чаще всего из-за рубежа привлекают продажников и IT-специалистов.