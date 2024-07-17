Находящийся на СВО мэр Большого Камня не признал свою вину по уголовному делу

Напомним, что главу Большого Камня обвинили в махинациях с земельными участками и ведении бизнеса на госдолжности. За день до обыска в квартире главы города, 15 марта, Абушаев отправился отпуск, после чего был объявлен в федеральный розыск. Позже выяснилось, что он находится в зоне СВО. В апреле постановление о заключении под стражу было отменено, в августе Фрунзенский суд обязал следствие отменить розыск фигуранта, Приморский краевой суд оставил решение в силе.