Находящийся на СВО мэр Большого Камня не признал свою вину по уголовному делу

Мэр Большого Камня Рустям Абушаев, который сейчас находится в зоне СВО, записал видеообращение к жителям города. В своем послании он заявил, что не признает свою вину по уголовному делу.
«Органы следствия и прокуратуры справедливо выполняют свою работу, исполняя законы. Своевременно и законно реагируя на мои заявления и ходатайства, в которых, кстати, нет признания мной моей вины. В любом случае все объединились для одной цели — победы над внешним врагом, поэтому пока я не имею права вернуться домой», — поделился Рустям Абушаев.
Напомним, что главу Большого Камня обвинили в махинациях с земельными участками и ведении бизнеса на госдолжности. За день до обыска в квартире главы города, 15 марта, Абушаев отправился отпуск, после чего был объявлен в федеральный розыск. Позже выяснилось, что он находится в зоне СВО. В апреле постановление о заключении под стражу было отменено, в августе Фрунзенский суд обязал следствие отменить розыск фигуранта, Приморский краевой суд оставил решение в силе.