Спешите опустошить холодильник — в Кишиневе отключат свет: список улиц, жители которых останутся без света

Жители четырёх столичных секторов останутся без света.
О плановых отключениях на среду сообщает поставщик.
Ботаника.
бул. Куза-Водэ, 25/6, 25/7 — с 09:00 до 17:00.
ул. Буребиста, 25−29, 29A, 41, 46, 66, 66/2, 68/1, 68/2, 70, 90−94, 98B, 98/1, 98/3, 118, 134, 9999, Бутукулуй, 53B, Сармизегетуса, 30/1, 43, 43/2, 43/3, 43/4, 43/5, 45/1, 45/2, 47, 47A, 47/3, 53, 53A, 53B, 53C, 88, 92/2, 96, 96/1, 96/2 — с 10:30 до 17:00.
Буюканы.
ул. А. Щусева, 115−119, К. Стере, 1−9, 2−4, 8−10, 13, 18−20, 999, M. Когэлничану, 90 — с 09:15 до 17:15.
ул. И. Крянгэ, 22, Лиссабон, 2/1 — с 09:00 до 15:00.
Центр.
ул. Рогулень, 26, 35, 38A, 53, 65 — частично с 09:10 до 17:10.
Рышкановка.
ул. А. чел Бун, 144A, 144/1, 144/2, И. Дончев, 35A, И. Заикин, 1−7, 2−14, М. Витязул, 10, 68, 999, С. Лазо, 29, 29/1, Сф. Цэрий, 69, Сф. Андрей, 19, 22−57, 57A, 25−66, 66G, пер. Сф. Андрей, 1−43, 2−40, 44−46, 60, Сф. Илие, 70/1 — с 09:50 до 17:00.
ул. Кантонулуй, 2−10, 10/1, 24, 35−49, 54−58, 58A, Колумна, 171, M. Витязул, 18−20, 20/3, 29, Петрикань, 84−86 — с 08:00 до 19:00.