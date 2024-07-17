Спешите опустошить холодильник — в Кишиневе отключат свет: список улиц, жители которых останутся без света

ул. А. чел Бун, 144A, 144/1, 144/2, И. Дончев, 35A, И. Заикин, 1−7, 2−14, М. Витязул, 10, 68, 999, С. Лазо, 29, 29/1, Сф. Цэрий, 69, Сф. Андрей, 19, 22−57, 57A, 25−66, 66G, пер. Сф. Андрей, 1−43, 2−40, 44−46, 60, Сф. Илие, 70/1 — с 09:50 до 17:00.