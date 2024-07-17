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Некоторые населенные пункты Гомельщины до сих пор остаются без света

МИНСК, 17 июл — Sputnik. Аварийные бригады за минувшую ночь восстановили электроснабжение еще в 114 населенных пунктах Гомельской области, сообщили в официальном Telegram-канале Гомельского облисполкома после утреннего заседания штаба по ликвидации последствий урагана.

Восстановлением электроэнергии занимались 88 аварийных бригад, при этом, как отметили в исполкоме, днем их количество увеличится почти вдвое. Алгоритм восстановления линий основной сети отработан.

«Во всех районных центрах есть электроэнергия, сейчас занимаются каждым населенным пунктом в районе. В 169 из них сегодня планируют установить дизельные генераторы, чтобы обеспечить временное электроснабжение», — говорится в сообщении.

Кроме того, бригады Гомельоблгаза привозят в деревни и агрогородки области небольшие генераторы, чтобы люди могли запитать на время холодильники, подзарядить мобильные телефоны.

Лесхозы области также готовы дополнительно выделить 137 вальщиков для расчистки сетей, заваленных деревьями. Во вторник в регионе работали 198 вальщиков.

Однако, как отметили в исполкоме, в некоторых районах Гомельской области работу пришлось приостановить из-за начавшейся утром грозы.

«После того, как дождь успокоится, службы продолжат устранять последствия непогоды», — добавили в комитете.

Бочки с водой и генераторы: Мозырь восстанавливается после непогоды>>>.

Помощь военных.

Как сообщили в среду в Минобороны республики, более 100 военнослужащих окажут помощь гражданскому населению в ликвидации последствий непогоды. Сводные подразделения из назначенных соединений и воинских частей направятся в Мозырский район и Лельчицы.

Непогода на Гомельщине.

Сильные ливни со шквалистым ветром, скорость которого порой достигала 29 м/с, прошли по территории Гомельской области в воскресенье, 14 июля.

Ураган повалил большое количество деревьев — в том числе на линии электропередач, что привело к массовым отключениям. Наиболее сложная ситуация сложилась в Мозырском, Речицком, Гомельском районах.

Для электроснабжения социально значимых объектов задействованы резервные источники питания. Энергетики третьи сутки работают в усиленном режиме.

Объем повреждений, причиненный разгулом стихии, оценивается как серьезный. В связи со сложившейся ситуацией в области был объявлен режим ЧС.

энергетика