Заказники «Тарховский» и «Сестрорецкие дюны» собираются создать в Петербурге

Два новых заказника собираются создать в Петербурге. Один из них будет располагаться в Сестрорецке и носить название «Тарховский», а второй будет в поселке Солнечное с названием «Сестрорецкие дюны». Соответствующие документы появились на сайте Смольного.
Первый заказник займет площадь почти в 189 гектар на берегу Финского залива. Под охрану собираются взять старовозрастные сосны, ели и дубы, черноольховые леса, восковницу болотную, которая занесена в Красную книгу России.
Площадь «Сестрорецких дюн» составит почти 540 тысяч квадратных метров. Название этот заказник получил из-за древних дюн, которые сформировались до восьми тысяч лет назад в период существования Литоринового моря.
— Особо ценными природными объектами заказника являются: уникальные для Петербурга древние дюны и место произрастания восковницы болотной, — говорится в документе.
А поскольку заказники имеют особый охранный статус, то там запретят рубить деревья и собирать растения, мусорить и сбрасывать сточные воды.