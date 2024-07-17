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Заказники «Тарховский» и «Сестрорецкие дюны» собираются создать в Петербурге

В Петербурге появятся два новых заказника.

Источник: Комсомольская правда

Два новых заказника собираются создать в Петербурге. Один из них будет располагаться в Сестрорецке и носить название «Тарховский», а второй будет в поселке Солнечное с названием «Сестрорецкие дюны». Соответствующие документы появились на сайте Смольного.

Первый заказник займет площадь почти в 189 гектар на берегу Финского залива. Под охрану собираются взять старовозрастные сосны, ели и дубы, черноольховые леса, восковницу болотную, которая занесена в Красную книгу России.

Площадь «Сестрорецких дюн» составит почти 540 тысяч квадратных метров. Название этот заказник получил из-за древних дюн, которые сформировались до восьми тысяч лет назад в период существования Литоринового моря.

— Особо ценными природными объектами заказника являются: уникальные для Петербурга древние дюны и место произрастания восковницы болотной, — говорится в документе.

А поскольку заказники имеют особый охранный статус, то там запретят рубить деревья и собирать растения, мусорить и сбрасывать сточные воды.

флора и фауна