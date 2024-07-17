Узбекистану выделят 100 миллионов долларов на улучшение перинатальной помощи

По информации пресс-службы АБР, проект комплексной перинатальной помощи поможет правительству модернизировать около 230 перинатальных центров по всей стране. Они будут оснащены современным энергоэффективным медицинским оборудованием, а также улучшенным потенциалом медицинского персонала, работающим по обновленным клиническим стандартам и протоколам, которые снабжены современными механизмами обеспечения качества.
Проект также улучшит систему перинатальных направлений и расширит доступ к соответствующей и своевременной жизненно важной помощи за счет укрепления групп экстренного реагирования и внедрения электронных карт пациентов для раннего выявления рисков для здоровья и мониторинга беременности.
«Поддержка АБР также поможет правительству реализовать целевые мероприятия по повышению осведомленности и изменению поведения, а также обучить акушерок и медсестер, чтобы побудить беременных женщин и матерей обращаться за медицинскими услугами», — сказала директор постоянного представительства АБР в Узбекистане Канокпан Лао-Арайя.
Отмечается, что хотя материнская смертность в Узбекистане сократилась с 38 смертей на 100 тысяч живорождений в 2010 году до 30 смертей на 100 тысяч живорождений в 2020 году, она остается высокой по сравнению со средним показателем по Европе и Центральной Азии. При этом, несмотря на то, что показатели неонатальной смертности в Узбекистане улучшились ранее, в последние годы они выросли на фоне роста рождаемости.