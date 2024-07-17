Узбекистану выделят 100 миллионов долларов на улучшение перинатальной помощи

Отмечается, что хотя материнская смертность в Узбекистане сократилась с 38 смертей на 100 тысяч живорождений в 2010 году до 30 смертей на 100 тысяч живорождений в 2020 году, она остается высокой по сравнению со средним показателем по Европе и Центральной Азии. При этом, несмотря на то, что показатели неонатальной смертности в Узбекистане улучшились ранее, в последние годы они выросли на фоне роста рождаемости.