Проливные дожди и грозы обещают Хабаровскому краю

На основе анализа данных, по оценке специалистов Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю, ухудшение погодных условий и выпадение осадков может привести к кратковременному подъему уровня воды в малых реках региона, а также подтоплению низких мест в населённых пунктах. Кроме того имеется вероятность подтопления придомовых территорий из-за неисправности и засорения ливневых стоков и водоотводов.