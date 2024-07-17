Проливные дожди и грозы обещают Хабаровскому краю

По информации Дальневосточного УГМС в период с 18 по 20 июля 2024 года на большей территории Хабаровского края ожидается неустойчивая погода. Синоптики прогнозируют дожди различной интенсивности, местами сильные, местами ливневого характера, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
18 июля наиболее неблагоприятная обстановка ожидается на территории Бикинского, Вяземского, Верхнебуреинского районов и района им. Лазо. Здесь днём местами прогнозируются сильные дожди и ливни с грозами. 20 июля ливни пройдут на территории Аяно-Майского района.
На основе анализа данных, по оценке специалистов Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю, ухудшение погодных условий и выпадение осадков может привести к кратковременному подъему уровня воды в малых реках региона, а также подтоплению низких мест в населённых пунктах. Кроме того имеется вероятность подтопления придомовых территорий из-за неисправности и засорения ливневых стоков и водоотводов.
Главным управлением МЧС России по Хабаровскому краю направлены рекомендации главам муниципальных образований о принятии мер, направленных на предупреждение возникновения происшествий и минимизацию возможных последствий. Силы и средства МЧС России и территориальной подсистемы РСЧС находятся в готовности к реагированию на происшествия.
Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю напоминает жителям о необходимости соблюдения правил безопасности при ухудшении погоды.