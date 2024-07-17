С 20 июля изменятся маршруты до дальних районов ТиНАО

С 20 июля произойдут изменения в работе наземного городского транспорта. В частности, пересмотрят автобусные маршруты от станции метро «Теплый Стан» до дальних районов ТиНАО. Транспорт будет подвозить жителей районов к социальным объектам и станциям Калужско-Рижской линии метро, а в будущем — к станции «Корниловская» Троицкой линии. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
«По просьбам пассажиров с 20 июля изменятся маршруты в ТиНАО. Жители смогут ими воспользоваться, чтобы добраться из дальних районов Новой Москвы до станции метро “Теплый Стан”. На участке от Красной Пахры до метро автобусы будут следовать с интервалом 8−10 минут. Пассажиры смогут ежедневно экономить время в пути на работу или до дома. По поручению Сергея Собянина мы продолжаем развивать сеть наземного транспорта в Москве», — рассказал Максим Ликсутов.
Как теперь будет ходить транспорт до дальних районов ТиНАО
Пять новых экспресс-маршрутов организовано от станции метро «Теплый Стан»: маршрут Е141 — до усадьбы Кленово, Е142 — до Кузовлева, Е143 — до Каменки, Е144 — до Плескова с заездом в Секерино и Е148 — с конечной остановкой в поселке ЛМС.
На общем участке от станции метро «Теплый Стан» до Красной Пахры автобусы по новым трассам будут следовать с интервалом 8−10 минут, пассажиры смогут добираться до метро на 15 минут быстрее. Маршруты работают в экспресс-режиме, по ходу движения предусмотрены остановки «МКАД», «Торговый комплекс», «Метро “Ольховая”» (на Калужском шоссе), «Ракитки», «Кленовые Аллеи», «3-я Ватутинская улица», «Ватутинки-1», «Ватутинки-2», «ИЗМИРАН», «Академгородок», «Физическая улица», «Троицкий суд» и «Поворот на Былово».
Далее пассажиры могут воспользоваться маршрутами:
— Е141 вместо № 531 — автобус пойдет до усадьбы Кленово;
— Е142 вместо № 303 — транспорт проследует до Кузовлева по Калужскому вместо Брестского шоссе;
— Е143 вместо № 503 — автобус отправится до Каменки;
— Е144 вместо № 512 и 514 — доехать можно до Секерина и Плескова;
— Е148 вместо № 508 — автобус следует до поселка ЛМС.
Изменения повысят качество обслуживания пассажиров в ТиНАО и сократят им время в пути до метро и обратно.
В других районах пассажиры смогут воспользоваться альтернативными маршрутами:
Так, в деревне Сахарово и на Брестском шоссе жители могут воспользоваться маршрутами № 1004, 1050 вместо маршрута № 303.
В деревне Десне вместо маршрута № 512 открыты маршруты № 422, 513, 515, 876.
В деревне Сосенки и на бульваре Мечникова жителям предлагают маршруты № 101, 422, 513, 515, 577, 577к и 878 вместо маршрутов № 508, 512, 514 и 531.
На Калужском шоссе в районе деревни Сосенки вместо маршрута № 508 действует маршрут № 159.
Для проезда до станции метро «Ольховая» пассажиры могут воспользоваться остановкой на Калужском шоссе.