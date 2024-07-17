С 20 июля изменятся маршруты до дальних районов ТиНАО

«По просьбам пассажиров с 20 июля изменятся маршруты в ТиНАО. Жители смогут ими воспользоваться, чтобы добраться из дальних районов Новой Москвы до станции метро “Теплый Стан”. На участке от Красной Пахры до метро автобусы будут следовать с интервалом 8−10 минут. Пассажиры смогут ежедневно экономить время в пути на работу или до дома. По поручению Сергея Собянина мы продолжаем развивать сеть наземного транспорта в Москве», — рассказал Максим Ликсутов.