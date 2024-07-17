В Узбекистане появится сайт по продаже билетов на все виды транспорта. Президент поручил внедрить ряд мер для развития туризма

Предпринимателям из сферы туризма предоставят ряд льгот. В частности:
Импорт автобусов и микроавтобусов освободят от таможенных пошлин;
Туроператорам и ремесленникам компенсируют 50% расходов, связанных с участием на международных ярмарках;
Предпринимателям, организующим бизнес-мероприятия с участием иностранных гостей, на 50% снизят налог на прибыль;
Фонд реконструкции и развития откроет отдельную кредитную линию на сумму 50 миллионов долларов, чтобы обеспечить туристические организации оборотными средствами для привлечения иностранных туристов в нашу страну. Кредиты будут выделяться в национальной валюте по ставке 17% годовых сроком на 10 лет с двухлетним льготным периодом.
Также в регионах с высоким потенциалом начнут строить туристические объекты на основе мастер-планов. На улучшение инфраструктуры таких регионов в этом году из бюджета страны выделят 100 миллиардов сумов. Также в каждый из них будут привлечены инвестиции в размере 50 миллионов долларов.
Глава государства отметил необходимость создания национального туристического бренда Узбекистана. Поэтому исходя из требований целевых рынков, будет создаваться контент о видах туризма в нашей стране, который будут продвигать в международных медиа и на социальных платформах, мировых спортивных и художественных мероприятиях с привлечением иностранных журналистов, блогеров и инфлюенсеров с большой аудиторией.
Также на презентации стало известно, что для удобства туристов запустят единую онлайн-платформу обо всех авиа-, железнодорожных и автобусных рейсах с возможностью приобретения билетов не менее чем за полгода до рейса. Информацию об этом будут регулярно публиковать в СМИ и соцсетях.
В рамках подготовки специалистов сферы усовершенствуются учебные программы в области туризма и гостиничного хозяйства на основе опыта профильных вузов, входящих в топ-100 мирового рейтинга. Со следующего учебного года вместо четырех лет продолжительность высшего образования в сфере составит три года. Студенты смогут одновременно и учиться, и работать по специальности, развивая профессиональные навыки непосредственно на рабочем месте. В Андижанском, Бухарском, Самаркандском и Ургенчском государственных университетах востоковедения, мировых языков и «Шелковый путь» организуют курсы по подготовке гидов.