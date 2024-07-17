В Узбекистане появится сайт по продаже билетов на все виды транспорта. Президент поручил внедрить ряд мер для развития туризма

В рамках подготовки специалистов сферы усовершенствуются учебные программы в области туризма и гостиничного хозяйства на основе опыта профильных вузов, входящих в топ-100 мирового рейтинга. Со следующего учебного года вместо четырех лет продолжительность высшего образования в сфере составит три года. Студенты смогут одновременно и учиться, и работать по специальности, развивая профессиональные навыки непосредственно на рабочем месте. В Андижанском, Бухарском, Самаркандском и Ургенчском государственных университетах востоковедения, мировых языков и «Шелковый путь» организуют курсы по подготовке гидов.