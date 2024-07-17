МАРТ закрыл два магазина в Бобруйске, где нашли двухлетнюю просрочку консервов

Министерство антимонопольного регулирования и торговли закрыло два магазина в Бобруйске — в них реализовывалась продукция, срок годности которой истек еще два года назад.
Как сообщили в МАРТ, некоторое время назад специалисты ведомства пришли с внеплановой проверкой в торговые точки, принадлежащие ООО «ПродуктОптГрант», которые находятся в Бобруйске на улице Орловского, 25 и улице Гоголя, 202.
Проверяющие обнаружили на прилавках более семи десятков продовольственных товаров и истекшим сроком годности.
«Покупателям предлагались мясные полуфабрикаты дважды “пережившие” свои сроки годности. “Просрочка” плодоовощных консервов составила около 2 лет, карамели и жевательных резинок — более 1,5 года, масла растительного — более 9 месяцев», — констатируют в МАРТ.
Помимо этого, в названных магазинах нашли еще более 70 продуктов (мясные полуфабрикаты, копчености, крупы, кондитерские изделия и пр.), которые вовсе не сопровождались информацией о дате изготовления, сроках годности.
В МАРТ констатировали: в 2024 году специалисты уже два раза приходили в магазин на Орловского, 25, подобные нарушения там тогда тоже были выявлены и зафиксированы, однако, как выясняется, не устранены.
МАРТ закрыл эти торговые точки на срок до двух недель — за это время все нарушения должны быть полностью устранены.