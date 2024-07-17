В мэрии Сочи сообщили, что борются с канализационными сбросами в реки и море

В мэрии Сочи заявили, что следят за незаконными канализационными сливами. Для этого на курорте ежедневно проводят рейды.
«Мониторинговые мероприятия проводятся во всех четырех районах курорта. В числе первоочередных маршрутов — прибрежная полоса, объекты капитального строительства вдоль ручьев, рек и больших систем ливнеотведения», — рассказали в мэрии курорта.
Сообщается, что с начала 2024 года комиссии проверили более 1200 объектов в Сочи. В ходе проверок специалисты обнаружили около 240 нарушений.
Как отметил директор департамента городского хозяйства администрации Сочи Герман Корелов, систематическая работа приводит к уменьшению количества нарушений. Так, по его словам, по сравнению с прошлым годом они сократились на треть.
Ранее сообщалось, что мониторинговые группы следят за соблюдением пожарной безопасности в Сочи.