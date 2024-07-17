В Ростовской области отменили все ограничения на потребление электроэнергии.

Информацию сообщили в региональном правительстве.
По данным ведомства, 16 июля в 23:00 ограничения были сняты. Все потребители, которые были отключены из-за введения графиков, снова подключены к электричеству.
Напомним, вечером 16 июля на Ростовской АЭС произошло ложное срабатывание системы защиты, из-за чего отключился энергоблок № 1. Специалисты быстро устранили причины срабатывания, и примерно к 22:30 энергоблок был включён в сеть. К утру 17 июля его включили в полную нагрузку — 1000 мегаватт.
Проблемы со светом наблюдались в десятках крупных городов и населённых пунктов Ростовской области, Краснодарского края, Республики Калмыкия и Республики Крым.
Предполагается, что внештатная ситуация произошла из-за сильной жары, которую не выдерживает даже техника.