В Ростовской области отменили все ограничения на потребление электроэнергии.

Напомним, вечером 16 июля на Ростовской АЭС произошло ложное срабатывание системы защиты, из-за чего отключился энергоблок № 1. Специалисты быстро устранили причины срабатывания, и примерно к 22:30 энергоблок был включён в сеть. К утру 17 июля его включили в полную нагрузку — 1000 мегаватт.