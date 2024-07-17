В Башкирии подростки угнали чужой автомобиль

Ориентировка была передана всем наружным службам. Позже инспекторы госавтоинспекции обнаружили угнанный автомобиль в поле в 2 километрах от села Михайловка.
Как оказалось, из машины были украдены автомагнитола и личные документы девушки. Вскоре сотрудники уголовного розыска установили предполагаемых угонщиков. Ими оказались 13-летний и 17-летний местные жители.
«Несовершеннолетние признались, что угнали автомобиль именно они. По предварительным данным, похитить вещи из машины они решили уже в процессе “покатушек”. С несовершеннолетними проводят следственные мероприятия. Украденные вещи были возвращены владелице», — сообщили в пресс-службе МВД по РБ.