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В Башкирии подростки угнали чужой автомобиль

В Дуванском районе в полицию от жительницы села Михайловка поступило заявление об угоне ее «Лады Калины».

Источник: МВД по РБ

Ориентировка была передана всем наружным службам. Позже инспекторы госавтоинспекции обнаружили угнанный автомобиль в поле в 2 километрах от села Михайловка.

Как оказалось, из машины были украдены автомагнитола и личные документы девушки. Вскоре сотрудники уголовного розыска установили предполагаемых угонщиков. Ими оказались 13-летний и 17-летний местные жители.

«Несовершеннолетние признались, что угнали автомобиль именно они. По предварительным данным, похитить вещи из машины они решили уже в процессе “покатушек”. С несовершеннолетними проводят следственные мероприятия. Украденные вещи были возвращены владелице», — сообщили в пресс-службе МВД по РБ.