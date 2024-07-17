Веерные отключения света в Крыму — график по городам

В период с 22:00 до 00:00 отключения последуют для жителей Алупки, Алушты, Гапры, Гурзуфа, а также п. Кацивели, п. Кастрополь и п. Массандра. Кроме того, в это время частично не будет света в Ялте, Партените, с Лавровое, с. Запрудное, с. Пушкино.