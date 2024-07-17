Веерные отключения света в Крыму — график по городам

СОВЕТСКИЙ РАЙОН
С 10:00 до 12:00, с 16:00 до 18:00 и с 22:00 до 00:00 света не будет в селах Чернозное, Алмазное, Раздольное, Корнеевка, Лебединка, Варваровка, Шахтино, Марково, Краснофлотское (ул. Спортивная, ул. Механизаторов, ул. Крайняя, ул. Молодежная).
С 12:00 до 14:00, 18:00 до 20:00 электроэнергию будут отключать в с. Ровенки, с. Некрасовка, с. Дмитровка, с. Лоховка, с. Урожайное, п. Советский и с. Присивашное.
С 08:00 до 10:00, 14:00 до 16:00, 20:00 до 22:00 свет отключат в селах Чапаевка, Новый Мир, Ново-Николаевка, Коломенка, Советский (частично), в поселке Советский.
ДЖАНКОЙСКИЙ РАЙОН
С 8:00 до 10:00, с 12:00 до 14:00, с 16:00 до 18:00 и с 20:00 до 22:00 света не будет в селах Соленое Озеро, Ермаково, Копани, Придорожное, Столбовое, Островское, Заветное, Пушкино, Мелководное, Яснополянское, Рюмшино, Мартыновка, Зереный Яр, Медведевка, Тургенево, Передмостное, пгт Азовское (частично), Табачное, Хлебное, Майское.
С 10:00 до 12:00, с 14:00 до 16:00, с 18:00 до 20:00 и с 22:00 до 00:00 отключения ожидаются для жителей сел Целинное, Выпасное, Пахаревка, Луганское, Новокрымское, Тутовое, Павловка, Источное, Лазурное, Лобаново, Ясное, Дарное, Ковыльное, Пробуждение, Днепровка, Мирновка, Тимофеевка, Калиновка, Рысаково, Маслово, Овощное, Субботник и Комсомольское.
Также об отключениях в эти периоды предупреждают с/х потребителей.
НИЖНЕГОРСКИЙ РАЙОН
В периоды с 09:00 до 11:00, с 13:00 до 15:00 и с 17:00 до 19:00 света не будет на некоторых улицах села Желябовка, в Ивановке, Заречье, Кукурузное, Тамбовка, Тарасовка.
Кроме того, с 07:00 до 09:00, с 11:00 до 03:00, с 15:00 до 17:00 и с 19:00 до 21:00 не будет света в селах Садовое, Косточковое, Фрунзе, Приречное, Серово, Жемчужное, Пены, Дрофино, Стрепетово, Ястребки.
ПЕРВОМАЙСКИЙ РАЙОН
С 07:00 до 09:00, с 11:00 до 13:00, с 15:00 до 17:00 света не будет в селе Левитановка и Калинино.
С 09:-00 до 11:00, с 13:00 до 15:00, с 17:00 до 19:00 отключения электроэнергии запланированы в селах: Войково, Дмитриево, Черново, Свердлово, Дмитровка, Ровное, Панфиловка и Сусанино.
РАЗДОЛЬНЕНСКИЙ РАЙОН
Отключения электроснабжения в районе будут производить поочередно, в три очереди, ориентировочно на 2 часа.
1 очередь: с. Славянское, с. Стерегущее, с. Аврора, с. Огни, с. Кукушкино, с. Орловка, с. Котовское, с. Рылеевка, с. Славное.
2 очередь: с. Ручьи, с. Камышное, с. Коммунарное, с. Федоровка, с. Огороднее, с. Максимовка, с. Кумово.
3 очередь: с. Новоселовское, с. Северное.
ЯЛТА
В период с 20:00 до 22:00 отключения запланированы частично в Алуше и Алупке, а также в п. Парковое, с. Кутузовка, п. Сатера, п. Рыбачье, с. Солнечногорское, п. Лесной, с. Малореченское, с. Приветное, пгт. Партенит, с. Лавровое, с. Запрудное, с. Пушкино.
В период с 22:00 до 00:00 отключения последуют для жителей Алупки, Алушты, Гапры, Гурзуфа, а также п. Кацивели, п. Кастрополь и п. Массандра. Кроме того, в это время частично не будет света в Ялте, Партените, с Лавровое, с. Запрудное, с. Пушкино.
В период с 00:00 до 2:00 в пгт Алупке, Алуште, Никите, поселках Парковое. Парковое, В Кутузовка, Сатера, Рыбачье, Солнечногорское, Лесной, Малореченское, Приветное; пгт Партенит, с. Лавровое, с. Запрудное, с. Пушкино света не будет.
В период с 2:00 до 4:00 — в пгт Алупка, в Алуште и Гапре, а также в Кацивели, п. Кастрополь, п. Массандра; пгт Партенит, с. Лавровое, с. Запрудное, с. Пушкино и в Ялте.
В период с 4:00 до 6:00: пгт Алупка, г. Алушта, пгт Никита, п. Парковое; г. Алушта, В Кутузовка, п. Сатера, п. Рыбачье, с. Солнечногорское, п. Лесной, с. Малореченское, с. Приветное; пгт Партенит, с. Лавровое, с. Запрудное, с. Пушкино.
В период с 6:00 до 8:00: пгт Алупка, г. Алушта, пгт Гапра, п. Кацивели, п. Кастрополь, п. Массандра, пгт Партенит, с. Лавровое, с. Запрудное, с. Пушкино, Ялта.
ФЕОДОСИЯ
В период с 8:00 до 10:00, с 12:00 до 14:00, с 16:00 до 18:00, с 20:00 до 22:00 отключения света предусмотрены в пгт. Орджоникидзе (полностью), с. Южное, с. Солнечное, пгт. Коктебель, а также в Феодосии частично.
Ранее 17 июля график веерных отключений электроэнергии представило «Севастопольэнерго».
Накануне, 16 июля, из-за сбоя в работе генерирующего оборудования на Ростовской АЭС в условиях повышенных нагрузок, в энергосистеме Юга России с целью сохранения ее устойчивости ввели временные графики ограничения потребления.
Утром 17 июля стало известно, что работа Ростовской АЭС восстановлена.