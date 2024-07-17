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В Крыму встретили 15-миллионного пассажира поезда «Таврия»

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл — РИА Новости Крым. Пятнадцатимиллионный пассажир поезда «Таврия» прибыл в Крым, на вокзале Симферополя его торжественно встретили утром в среду.

Источник: РИА "Новости"

Охранник из Тюмени Владимир приехал на поезде № 425 Кисловодск-Симферополь с двумя дочками и внуком в гости к третьей дочери.

Юбилейного пассажира определила компьютерная программа железнодорожного перевозчика «Гранд Сервис Экспресс». На перроне его встретили министр курортов и туризма Крыма Сергей Ганзий, представители железнодорожного перевозчика, Крымской железной дороги и участники молодежной общероссийской общественной организации «Российские Студенческие Отряды».

Как отметил Владимир, его дочь живет в Севастополе. Сам он в Крым приезжает уже пятый год, и никакие угрозы полуострову со стороны Украины не помешают ему приезжать сюда.

Ему вручили сертификат на 99-процентную скидку туда и обратно на любую поездку, а также брендирование подарки. От минкурортов юбилейный пассажир получил сертификат на посещение шести туристических и развлекательных объектов, а также трансфер до места размещения и обратно.