В Крыму встретили 15-миллионного пассажира поезда «Таврия»

Охранник из Тюмени Владимир приехал на поезде № 425 Кисловодск-Симферополь с двумя дочками и внуком в гости к третьей дочери.
Юбилейного пассажира определила компьютерная программа железнодорожного перевозчика «Гранд Сервис Экспресс». На перроне его встретили министр курортов и туризма Крыма Сергей Ганзий, представители железнодорожного перевозчика, Крымской железной дороги и участники молодежной общероссийской общественной организации «Российские Студенческие Отряды».
Как отметил Владимир, его дочь живет в Севастополе. Сам он в Крым приезжает уже пятый год, и никакие угрозы полуострову со стороны Украины не помешают ему приезжать сюда.
Ему вручили сертификат на 99-процентную скидку туда и обратно на любую поездку, а также брендирование подарки. От минкурортов юбилейный пассажир получил сертификат на посещение шести туристических и развлекательных объектов, а также трансфер до места размещения и обратно.