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Металлургам Челябинской области запретят алкоголь в их праздник

В каких городах ввели ограничения, и коснутся ли они областного центра.

Свой профессиональный праздник южноуральские металлурги отметят уже на этой неделе, 19 июля. В честь этого в городах области запланированы массовые мероприятия. Поэтому рядом с местом их проведения запретят торговлю алкоголем — для обеспечения общественной безопасности. Об этом сообщили в пресс-службах региональных муниципалитетов.

В Магнитогорске закроют продажу на территории в районе арены «Металлург», купить там можно будет только безалкогольные напитки. Согласовывается вопрос продажи алкоголя непосредственно на арене.

В Кыштыме запрет на горячительные напитки действует уже несколько лет. Их нельзя не только продавать, но и приносить с собой. Горожан предупреждают о патрулировании.

В Карабаше продажу спиртного в радиусе 300 метров от места празднования признали «нежелательной», а на Центральной площади алкоголь запрещен к употреблению, даже если он куплен в другом месте. Схожие ограничения также будут действовать и в Сатке.

Что касается Челябинска, вопрос продажи спиртного остается на усмотрение торговых сетей.

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