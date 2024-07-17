Металлургам Челябинской области запретят алкоголь в их праздник

Свой профессиональный праздник южноуральские металлурги отметят уже на этой неделе, 19 июля. В честь этого в городах области запланированы массовые мероприятия. Поэтому рядом с местом их проведения запретят торговлю алкоголем — для обеспечения общественной безопасности. Об этом сообщили в пресс-службах региональных муниципалитетов.
В Магнитогорске закроют продажу на территории в районе арены «Металлург», купить там можно будет только безалкогольные напитки. Согласовывается вопрос продажи алкоголя непосредственно на арене.
В Кыштыме запрет на горячительные напитки действует уже несколько лет. Их нельзя не только продавать, но и приносить с собой. Горожан предупреждают о патрулировании.
В Карабаше продажу спиртного в радиусе 300 метров от места празднования признали «нежелательной», а на Центральной площади алкоголь запрещен к употреблению, даже если он куплен в другом месте. Схожие ограничения также будут действовать и в Сатке.
Что касается Челябинска, вопрос продажи спиртного остается на усмотрение торговых сетей.