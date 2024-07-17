В Новосибирской области есть угроза распространения кишечной палочки

В беседе с журналистом Сиб.фм эпидемиолог Яков Новоселов рассказал, что захоронение биологических отходов строго регулируется законодательством. Животные могут быть переносчиками опасных заболеваний, а продукты распада вызывают у человека заболевания. Кишечная палочка — самое простое из последствий.