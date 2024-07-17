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В Новосибирской области есть угроза распространения кишечной палочки

Жители Новосибирской области нередко обнаруживают скотомогильники.

Эпидемиолог Яков Новоселов рассказал, что нелегальные захоронения опасны для здоровья.

Местные жители из поселка Сосновый, деревни Алексеевка и поселка Ленинский делятся своими находками — несанкционированные скотомогильники. Некоторые из них находятся рядом со скважинами с питьевой водой.

В беседе с журналистом Сиб.фм эпидемиолог Яков Новоселов рассказал, что захоронение биологических отходов строго регулируется законодательством. Животные могут быть переносчиками опасных заболеваний, а продукты распада вызывают у человека заболевания. Кишечная палочка — самое простое из последствий.

здоровье