В Новосибирской области есть угроза распространения кишечной палочки

Эпидемиолог Яков Новоселов рассказал, что нелегальные захоронения опасны для здоровья.
Местные жители из поселка Сосновый, деревни Алексеевка и поселка Ленинский делятся своими находками — несанкционированные скотомогильники. Некоторые из них находятся рядом со скважинами с питьевой водой.
В беседе с журналистом Сиб.фм эпидемиолог Яков Новоселов рассказал, что захоронение биологических отходов строго регулируется законодательством. Животные могут быть переносчиками опасных заболеваний, а продукты распада вызывают у человека заболевания. Кишечная палочка — самое простое из последствий.