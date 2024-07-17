По данным сервиса «Яндекс. Карты» на 09:00, на участке трассы М-4 «Дон» от Горячего Ключа до поселка Молдавановка образовалось сразу несколько заторов, общая протяженность которых составляет около 25 километров.
Например, чтобы добраться из Краснодара в Джубгу, путешественникам потребуется не менее четырех часов.
Ранее «Новая Кубань» сообщала, что с наступлением лета дороги Краснодарского края, ведущие к Черному морю, сковывают огромные заторы. С каждым годом ситуация усугубляется, так как количество туристов, приезжающих отдыхать на курорты Кубани, становится все больше.
Тысячи туристов стоят в 25-километровой пробке на трассе М-4 «Дон» в Краснодарском крае
С самого утра 17 июля автомобилисты вынуждены стоять в изнуряющих пробках на трассе, ведущей к морю в Краснодарском крае.
По данным сервиса «Яндекс. Карты» на 09:00, на участке трассы М-4 «Дон» от Горячего Ключа до поселка Молдавановка образовалось сразу несколько заторов, общая протяженность которых составляет около 25 километров.