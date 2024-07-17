В регионах Юга России восстановили электроснабжение

Специалисты ведомства продолжают отслеживать ситуацию с энергоснабжением регионов, в которых наблюдаются аномально высокие температуры. Именно жара стала причиной крупной энергоаварии, в результате которой в крупных городах Кубани и других регионах России пропало электричество.