В регионах Юга России восстановили электроснабжение

«Благодаря слаженным действиям энергетиков, всем потребителям, отключённым в рамках ГВО, подано напряжение», — отметили в министерстве.
Специалисты ведомства продолжают отслеживать ситуацию с энергоснабжением регионов, в которых наблюдаются аномально высокие температуры. Именно жара стала причиной крупной энергоаварии, в результате которой в крупных городах Кубани и других регионах России пропало электричество.
Днем 16 июля энергоблок № 1 Ростовской АЭС был отключен от сети действием автоматики из-за ложного срабатывания защиты генератора. К утру 17 июля он вновь начал вырабатывать электроэнергию.