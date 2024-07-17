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В регионах Юга России восстановили электроснабжение

Электроснабжение потребителей на Юге России, в том числе в Краснодарском крае, полностью восстановлено. Об этом сообщили в Минэнерго России.

«Благодаря слаженным действиям энергетиков, всем потребителям, отключённым в рамках ГВО, подано напряжение», — отметили в министерстве.

Специалисты ведомства продолжают отслеживать ситуацию с энергоснабжением регионов, в которых наблюдаются аномально высокие температуры. Именно жара стала причиной крупной энергоаварии, в результате которой в крупных городах Кубани и других регионах России пропало электричество.

Днем 16 июля энергоблок № 1 Ростовской АЭС был отключен от сети действием автоматики из-за ложного срабатывания защиты генератора. К утру 17 июля он вновь начал вырабатывать электроэнергию.

энергетика