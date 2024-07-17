Сильнейшие магнитные бури в июле, отключение связи — чем Молдове грозит взрыв на Солнце: На нескольких континентах уже пропала радиосвязь

Поэтому, по словам Кита Стронга, физика, который изучает Солнце, недавнее сильное извержение на Звезде не приведет к появлению на Земле ни ярких полярных сияний, ни сильной геомагнитной бури. Это могло бы случится, если бы плазмы вырвалась с поверхности Солнца и достигла Земли через несколько дней после появления вспышки. То есть геомагнитная буря на Земле могла бы появиться 16 или 17 июля.