Сильнейшие магнитные бури в июле, отключение связи — чем Молдове грозит взрыв на Солнце: На нескольких континентах уже пропала радиосвязь

Свидетелем взрывного события на Солнце стал аппарат NASA Solar Dynamics Observatory.
Последние несколько недель Солнце не очень сильно проявляло свою активность и этот период закончился. На Солнце произошла очередная вспышка самого мощного класса Х. За этим событием наблюдал космический аппарат Solar Dynamics Observatory, пишет Space.
Космический аппарат NASA с помощью своих камер зафиксировал появление на Солнце очень мощной вспышки класса Х1.27. Взрыв на звезде произошел 14 июля. Эта вспышка, которая возникла в солнечном пятне AR3738, не сопровождалась корональным выбросом массы, то есть выбросом плазмы в космос, и существовала недолго.
Поэтому, по словам Кита Стронга, физика, который изучает Солнце, недавнее сильное извержение на Звезде не приведет к появлению на Земле ни ярких полярных сияний, ни сильной геомагнитной бури. Это могло бы случится, если бы плазмы вырвалась с поверхности Солнца и достигла Земли через несколько дней после появления вспышки. То есть геомагнитная буря на Земле могла бы появиться 16 или 17 июля.
В то же время стало известно, что кратковременная мощная вспышка на Солнце вызвала отключения коротковолновой радиосвязи в Австралии, Юго-Восточной Азии и Японии. Такие отключения являются обычным явлением после появления мощных вспышек на Солнца из-за мощного выброса рентгеновского и ультрафиолетового излучения, которой возникает во время таких извержений на нашей звезде.
Излучение от солнечной вспышки летит к Земле со скоростью света и по прибытии ионизирует, то есть электрически заряжает верхние слои атмосферы нашей планеты. Эта ионизация создает более плотную среду для прохождения высокочастотных коротковолновых радиосигналов. Когда радиоволны взаимодействуют с электронами в ионизированных слоях атмосферы, они теряют энергию из-за увеличения количества столкновений, что может ухудшить или полностью поглотить радиосигналы.
Что касается вспышек на Солнце, то они представляют собой извержения, во время которых выходит мощное электромагнитное излучение. Вспышки происходят, когда освобождается магнитная энергия, накопленная в атмосфере Солнца. В зависимости от мощности вспышки разделяют на классы, при этом вспышки класса Х являются самыми сильными.