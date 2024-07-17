Белорусы чаще покупают по льготному кредиту мебель, холодильники и газовые плиты

МАРТ рассказал, на какие отечественные товары имеют наибольший спрос по программе льготного кредитования. Соответствующей информацией, как передает БелТА, поделилась начальник управления организации торговли МАРТ Наталья Мельникова.
Среди белорусских товаров, которые граждане могут приобрести в кредит, наибольшую долю — 44% — занимает мебель. Востребовано льготное кредитование и при приобретении холодильников, морозильников, газовых плит. В общей массе льготных кредитов около 10% приходится на договора по приобретению керамической плитки.
Наталья Мельникова напомнила о том, что в 2024 году МАРТ уже дважды расширял список товаров и изготовителей, которые включены в программу льготного кредитования, специалист подчеркнула, что вполне вероятно, что эти перечни в текущем году еще будут пересмотрены и расширены.