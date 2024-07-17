Белорусы чаще покупают по льготному кредиту мебель, холодильники и газовые плиты

Наталья Мельникова напомнила о том, что в 2024 году МАРТ уже дважды расширял список товаров и изготовителей, которые включены в программу льготного кредитования, специалист подчеркнула, что вполне вероятно, что эти перечни в текущем году еще будут пересмотрены и расширены.