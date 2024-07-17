Красноярск накрыла плотная дымка и запах гари

Хуже всего ситуация с воздухом сейчас в Октябрьском и Железнодорожном районах. Там превышены показатели взвешенных частиц PM2.5. Загрязнение зафиксировано в Николаевке, на улицах Вильского, Киренского и Елены Стасовой. Нелегко приходится и жителям Солонцов.