Красноярск накрыла плотная дымка и запах гари

В Красноярске ухудшилось качество воздуха. Судя по датчикам городского научного центра СО РАН и сервиса Nebo.Live, проблемы есть во всех районах города.
Хуже всего ситуация с воздухом сейчас в Октябрьском и Железнодорожном районах. Там превышены показатели взвешенных частиц PM2.5. Загрязнение зафиксировано в Николаевке, на улицах Вильского, Киренского и Елены Стасовой. Нелегко приходится и жителям Солонцов.
В остальных районах города наблюдается «желтый» уровень загрязнения. На сайте системы мониторинга, принадлежащем КНЦ СО РАН сказано, что такое качество воздуха является приемлемым.
Однако некоторые загрязняющие вещества могут представлять опасность для пожилых, детей, беременных женщин, астматиков и людей с заболеваниями сердца.
Плотная дымка и запах гари могли образоваться из-за лесных пожаров. Режим НМУ в Красноярске пока не объявлен. Однако в управлении Роспотребнадзора рассказали, что специалисты ведомства усилили мониторинг качества воздуха.