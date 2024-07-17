15-летний школьник помог задержать вора-рецидивиста в Усолье-Сибирском

Поймать вора-рецидивиста помог 15-летний школьник из Усолья-Сибирского. Все произошло по воле случая. Подросток Роман вместе с отцом гуляли по торговому центру, когда заметили подозрительного мужчину. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД Иркутской области он бежал на выход, с новыми сумками в руках.
— Школьник предположил, что товар может быть похищен и погнался за незнакомцем. Догнав беглеца, он задержал и скрутил злоумышленника. После чего позвонил в дежурную часть, — поделились полицейские.
Когда 49-летнего мужчину привезли в отделение, стало известно, что он уже более 15 раз был привлечен к ответственности за кражи. Романа в торжественной обстановки отметил начальник отделения полиции, вручив благодарность и памятный подарок. Сам подросток поделился, что у него в планах связать свою профессию с правоохранительными органами.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что жители Приангарья отдали миллиард рублей в руки мошенников только с начала 2024 года. Чаще всего сибиряков обманывали представители «службы безопасности банка».