15-летний школьник помог задержать вора-рецидивиста в Усолье-Сибирском

Когда 49-летнего мужчину привезли в отделение, стало известно, что он уже более 15 раз был привлечен к ответственности за кражи. Романа в торжественной обстановки отметил начальник отделения полиции, вручив благодарность и памятный подарок. Сам подросток поделился, что у него в планах связать свою профессию с правоохранительными органами.