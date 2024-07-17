Звезда фильмов «Солнцепек» и «Дорога к дому» Лучихин умер в Севастополе

О смерти артиста 16 июля сообщили в Драмтеатре имени Бориса Лавренева Черноморского флота. При этом еще 15-го числа Лучихин отлично сыграл во время репетиций и прекрасно себя чувствовал. Однако в тот же день вечером его не стало.