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Звезда фильмов «Солнцепек» и «Дорога к дому» Лучихин умер в Севастополе

Актер из Тулы Игорь Лучихин, которого знают зрители по ролям в картинах «Солнцепек» (2021) и «Дорога к дому» (2022), умер в Севастополе в возрасте 63 лет.

Источник: РИА "Новости"

О смерти артиста 16 июля сообщили в Драмтеатре имени Бориса Лавренева Черноморского флота. При этом еще 15-го числа Лучихин отлично сыграл во время репетиций и прекрасно себя чувствовал. Однако в тот же день вечером его не стало.

«Выражаем соболезнования родным и близким Игоря Викторовича. Вечная память», — говорится в сообщении.

Будущий актер родился 6 февраля 1962-го в Ульяновске. В Тульском драмтеатре он служит последние 17 лет. Также он играл в Ульяновском театре кукол, а затем в тульском кукольном театре.

Как подчеркнули коллеги по «театральному цеху» Игорь Викторович «навсегда стал частью театральной истории».