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Накопитель перед пунктом пропуска «Чернышевское» расширят

Это поможет уйти от скопления транспорта.

Источник: Правительство Калининградской области

Накопитель перед международным автомобильным пунктом пропуска «Чернышевское» будут расширять, чтобы там помещалось не 50, а 100 машин. Решение приняли во время выезда врио губернатора Алексея Беспрозванных в Нестеровский район.

Площадь перехватывающей парковки могут увеличить на 1,5 га.

«В настоящий момент из-за неритмичной работы сопредельного пункта пропуска возникают скопления транспортных средств и отставание от зарезервированного времени». — говорится в сообщении пресс-службы правительства области.

К строительству планируют приступить в 2025 году.

В планах и реконструкция самого автомобильного пропуска.