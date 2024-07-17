Накопитель перед пунктом пропуска «Чернышевское» расширят

Накопитель перед международным автомобильным пунктом пропуска «Чернышевское» будут расширять, чтобы там помещалось не 50, а 100 машин. Решение приняли во время выезда врио губернатора Алексея Беспрозванных в Нестеровский район.
Площадь перехватывающей парковки могут увеличить на 1,5 га.
«В настоящий момент из-за неритмичной работы сопредельного пункта пропуска возникают скопления транспортных средств и отставание от зарезервированного времени». — говорится в сообщении пресс-службы правительства области.
К строительству планируют приступить в 2025 году.
В планах и реконструкция самого автомобильного пропуска.