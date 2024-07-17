Большое маленькое зло: каким вышел мультфильм «Гадкий я 4»

Четвертый «Гадкий я» ощущается самой хаотичной частью во всей франшизе и больше похож на альманах из нескольких коротких эпизодов, чем на полный метр. Главное его достоинство — это всё еще неплохой мультфильм, на который не стыдно привести детей. Шутки по-прежнему вызывают смех — не просто так уже 14 лет «Гадкий я» остается одной из популярных анимационных серий. Главный же недостаток новой картины в том, что история Грю и его окружения практически не движется, а создателям удобно ходить по протоптанным дорожкам. Спустя девять лет с релиза первой «Головоломки» в ее продолжении мы увидели повзрослевшую главную героиню Райли Андерсон, с которой вместе переживали тяготы пубертатного периода. Аудитория «Истории игрушек» так же взрослела вместе с Энди Дэвисом — хозяином Вуди и Базза Лайтера. Больше, чем отсылки к фильмам Marvel или «Терминатору», в новой части «Гадкого я» хотелось увидеть развития второстепенных героев — супруги Грю Люси и их приемных дочерей Марго, Агнес и Эдит.