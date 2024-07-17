В Челябинске ко Дню города пообещали отремонтировать две знаковые скульптуры

Обновление двух этих мемориалов планируют закончить ко Дню города. Кроме того, в мэрии сообщили, что реставрация еще одного важного памятника в областном центре уже завершена. Речь идет о монументе «Сказ об Урале» на привокзальной площади. Напомним, что работы на нем начались весной этого года.