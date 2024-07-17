В Челябинске ко Дню города пообещали отремонтировать две знаковые скульптуры

В пресс-службе администрации Челябинска сообщили, что на скульптуре «Добровольцам — танкистам», который расположен на Кировке, поменяют облицовочные гранитные плиты. Также реставраторы займутся восстановлением надписей на них, а сам памятник дополнительно очистят.
Активные работы ведут на мемориале «Солдатам правопорядка», который расположен на улице Труда. Здесь мраморные блоки меняют на гранитные. Кроме того, лестницы также покроют плитами из гранита.
Обновление двух этих мемориалов планируют закончить ко Дню города. Кроме того, в мэрии сообщили, что реставрация еще одного важного памятника в областном центре уже завершена. Речь идет о монументе «Сказ об Урале» на привокзальной площади. Напомним, что работы на нем начались весной этого года.