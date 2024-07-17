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Большинство вузов Беларуси завершает прием документов на бюджет 17 июля

Большинство белорусских вузов завершают прием документов на бюджет 17 июля 2024 года.

Источник: Комсомольская правда

Уже сегодня, в среду, 17 июля 2024 года, в большинстве вузов Беларуси завершается прием документов от двух категорий абитуриентов.

Во-первых, 17 июля — последний день, когда в большинстве белорусских вузов принимают документы на бюджетную форму. Во-вторых, речь идет о тех абитуриентах, которые поступают на платное и которые еще будут сдавать в выбранном учреждении образования внутренние экзамены.

Как констатировали в Министерстве образования, опыт многих лет показывает, что именно первый и в последние дни подачи документов — наиболее востребованные у абитуриентов. О динамике в течение дня они смогут узнавать фактически в режиме реального времени.

«Обращаем внимание, что 17 июля информирование абитуриентов о ходе приема документов на сайтах вузов будет осуществляться в 10.00, 12.00, 15.00 и 17.00. Доступ абитуриентов в корпуса, где осуществляется приём документов, прекратится в 18.00», — проинформировали в Министерстве образования.

образование