Роспотребнадзор забраковал воду в роднике Хохольского района

Специалисты территориального отдела Роспотребнадзора отобрали пробы воды из природных источников Хохольского района. В одном из них вода не соответствует санитарным требованиям. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщили в учреждении в среду, 17 июля.