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Роспотребнадзор забраковал воду в роднике Хохольского района

В роднике в поселке Хохольский превышено содержание нитратов.

Специалисты территориального отдела Роспотребнадзора отобрали пробы воды из природных источников Хохольского района. В одном из них вода не соответствует санитарным требованиям. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщили в учреждении в среду, 17 июля.

Образцы проверяли в лаборатории на соответствие санитарно-химическим показателям. Эксперты проанализировали запах, вкус, цвет, мутность воды, ее кислотность, жесткость и минерализацию. Проверили, есть ли в ней нитраты, нитриты, хлориды, сульфаты, марганец, бор, железо и фториды.

— Исследования показали, что в роднике около песчаного карьера в поселке Хохольский содержание нитратов в воде превышено в 1,6 раза. Пить такую воду не рекомендуется, — резюмировали санитарные врачи.

Длительное употребление воды с превышением нитратов может привести к возникновению неинфекционного заболевания — метгемоглобинемии. Могут появиться сильные головные боли, частые головокружения, слабость, судороги, нарушение ритма сердца, можно внезапно потерять сознание.

ЖКХ