Власти Таиланда продлили безвизовый режим для казахстанцев

«Иностранцы, желающие подать заявление на получение этой визы, должны иметь подтверждение наличия средств или гарантию не менее 500 000 бат на срок пребывания. Визовый сбор составляет 10 000 бат. Владельцы этих виз, вместе с супругами и детьми-иждивенцами, будут иметь право на пятилетнее пребывание с возможностью многократного въезда при совокупном сроке пребывания не более 180 дней, которое может быть продлено еще на 180 дней».