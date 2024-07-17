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Пациента с ножевым ранением сердца спасли в Балакове

Мужчину с ножевым ранением грудной клетки спасли медики в Саратовской области.

Источник: Комсомольская правда

Врачи из Саратовской области спасли мужчину с ножевым ранением сердца. Известно, что его привезли в больницу города Балаково с повреждением легкого и сердца. Об этом сообщает телеканал «Саратов 24» со ссылкой на пресс-службу ГУЗ СО «Балаковской городской клинической больницы».

— Пациента выписали, состояние его здоровья не вызывает тревог ни у лечащих врачей стационара, ни у специалистов амбулаторной службы, где пациент наблюдался после выписки, — пишут журналисты телеканала.

Операции была присвоена четвертая категория сложности. А хирург, который проводил манипуляции, делал ее на сердце в первые.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что 15-летний подросток помог поймать вора-рецидивиста, который обокрал магазин в торговом центре. Происшествие произошло в Усолье-Сибирском. Мальчику вручили благодарность от начальника полиции.