Пациента с ножевым ранением сердца спасли в Балакове

Врачи из Саратовской области спасли мужчину с ножевым ранением сердца. Известно, что его привезли в больницу города Балаково с повреждением легкого и сердца. Об этом сообщает телеканал «Саратов 24» со ссылкой на пресс-службу ГУЗ СО «Балаковской городской клинической больницы».
— Пациента выписали, состояние его здоровья не вызывает тревог ни у лечащих врачей стационара, ни у специалистов амбулаторной службы, где пациент наблюдался после выписки, — пишут журналисты телеканала.
Операции была присвоена четвертая категория сложности. А хирург, который проводил манипуляции, делал ее на сердце в первые.
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