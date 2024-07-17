Пациента с ножевым ранением сердца спасли в Балакове

Врачи из Саратовской области спасли мужчину с ножевым ранением сердца. Известно, что его привезли в больницу города Балаково с повреждением легкого и сердца. Об этом сообщает телеканал «Саратов 24» со ссылкой на пресс-службу ГУЗ СО «Балаковской городской клинической больницы».