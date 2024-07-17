Мужчина незаконно построил автосервис в Иркутске

Мужчина из Иркутска самовольно построил автосервис, площадь которого составляет 668,2 кв м, а также место застройки в 101,8 кв. м. Суд решил, что помещение возведено самовольно и его необходимо снести. Однако хозяин был не согласен с подобным, в результате чего ему начали приходить штрафы, которые он незамедлительно оплачивал. В общей сложности он возместил 90 тыс рублей. Далее мужчина оплатил судебную неустойку за неисполнение требований суда в размере 3463 рублей, но от сноса все ещё отказывался. Об этом КП-Иркутск сообщили в ГУФССП по Иркутской области.