В Москве за полгода пешеходы меньше нарушали ПДД, чем водители

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Сотрудники ГАИ пресекли более 63 тыс. нарушений правил дорожного движения пешеходами за шесть месяцев в Москве, что почти на 16 тыс. меньше, чем нарушений водителей, которые заключались в непредоставлении преимущества движения пешим участникам дорожного движения. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе московской Госавтоинспекции.
«По итогам первого полугодия 2024 года наиболее дисциплинированными оказались пешеходы — госавтоинспекторами пресечено 63 181 нарушение правил дорожного движения», — сказали в пресс-службе. Самым распространенными нарушениями, совершенными пешеходами, стал переход дороги в неположенном месте или на запрещающий сигнал светофора.
Водители за тот же период допустили 78,6 тыс. нарушений, не предоставив преимущество в движении пешеходам, добавили в ведомстве.
В ГАИ напомнили водителям, что, приближаясь к пешеходному переходу, необходимо сбавить скорость и остановиться, чтобы пропустить пешехода. Пеших же участников дорожного движения призвали быть более внимательными и переходить дорогу только в установленных для этого местах.