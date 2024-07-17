В Москве за полгода пешеходы меньше нарушали ПДД, чем водители

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Сотрудники ГАИ пресекли более 63 тыс. нарушений правил дорожного движения пешеходами за шесть месяцев в Москве, что почти на 16 тыс. меньше, чем нарушений водителей, которые заключались в непредоставлении преимущества движения пешим участникам дорожного движения. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе московской Госавтоинспекции.