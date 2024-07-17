Аномальные температуры — когда в Крыму станет прохладнее

«На 17 и 18 июля выпущено штормовое предупреждение на сильную жару до +40 градусов в степных районах Крыма — Раздольненском, Красногвардейском, Нижнегорском, Черноморском. 19, 20, 21 и 22 июля такой высокой температуры уже не будет, но сказать, что жара полностью прекратиться, нельзя — ожидается до +30…+35 градусов», — говорит Любецкая.
По ее словам, высокие июльские температуры в Крыму — обычное явление. Например, в 2007 году 39,7 градусов фиксировали в Джанкое и 40,1 — в Евпатории. В 1971 году в Симферополе столбики термометров поднимались до 39,3 градусов, в Ялте 39 градусов было в 1998-ом. Однако в этом году есть отличие — среднесуточная температура выше климатической нормы и держится дольше обычного.
«В отдельные дни аномальная жара на семь градусов выше нормы. Накануне был перекрыт абсолютный максимум температуры воздуха в Симферополе — 37,5 градуса — на 1,4 градуса выше, чем в 2001 году», — констатировала руководитель гидрометцентра.
В среду Крым будет находиться во власти тропических воздушных масс. На полуострове ожидается аномально жаркая погода со средней суточной температурой воздуха выше климатической нормы. Без осадков.
В Крыму и Севастополе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Из-за установившейся аномально жаркой погоды межрегиональное управление Роспотребнадзора рекомендует сокращать рабочий день на 1−4 часа, однако далеко не все работодатели в республике следуют этим рекомендациям.