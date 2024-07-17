Аномальные температуры — когда в Крыму станет прохладнее

По ее словам, высокие июльские температуры в Крыму — обычное явление. Например, в 2007 году 39,7 градусов фиксировали в Джанкое и 40,1 — в Евпатории. В 1971 году в Симферополе столбики термометров поднимались до 39,3 градусов, в Ялте 39 градусов было в 1998-ом. Однако в этом году есть отличие — среднесуточная температура выше климатической нормы и держится дольше обычного.